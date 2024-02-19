فيوتشر والمقاولون.. شوط أول مثير بين ينتهي بالتعادل

ياسر رشاد - القاهرة - سيطر التعادل الإيجابي على أحداث الشوط الأول من مباراة فيوتشر والمقاولون العرب بهدفين لكل فريق في المواجهة التي تجمعها في الدوري المصري الممتاز.

بادر علي زعزع بالتسجيل لفيوتشر في الدقيقة 23 وعزز أحمد عاطف النتيجة في الدقيقة 36، بينما سجل محمد سالم وجوزيف أوشايا هدفي المقاولون في الدقيقتين 33، 49 من عمر الشوط الأول.

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمود جنش

دفاع: باسم علي، محمد ربيعة، علي الفيل، جوناثان نجويم

وسط: غنام محمد، عمرو السيسي، محمد صادق، علي زعزع، عبد الكبير الوادي

هجوم: أحمد عاطف

ويجلس على مقاعد البدلاء: أحمد يحيى، طارق طه، محمد محمود، محمد فاروق، خالد رضا، هشام عادل، احمد خالد كباكا، عمر وائل، علي ياسر