جهاز منتخب مصر يحضر مباراة الزمالك والإسماعيلي

محمد اسماعيل - القاهرة - تقرر أن يحضر الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن المدير الفني وإبراهيم حسن مدير المنتخب ، لمباراة الإسماعيلي والزمالك التي ستقام اليوم.

وكشف المركز الإعلامي لاتحاد الكرة عن حضور المدير الفني لمنتخب مصر ومدير المنتخب، لقمة الجولة بالدوري بين الزمالك والإسماعيلي.

وتقام مباراة الزمالك والإسماعيلي، في السابعة مساء اليوم باستاد الإسماعيلية، ضمن مباريات الجولة الثالثة عشر من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وكان جهاز المنتخب الوطني بقيادة حسام حسن، حضر بالأمس مواجهتي البنك الأهلي مع زد، وبيراميدز والاتحاد السكندري.

يضم جهاز منتخب مصر كلا من حسام حسن مديرا فنيا وإبراهيم حسن مدير المنتخب وطارق سليمان مدرب عام ومحمد عبد الواحد مدرب مساعد وسعفان الصغير مدرب حراس مرمى، ووليد بدر مدير إداري.

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