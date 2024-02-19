"في الظهور الأول لجوميز".. الزمالك يتعادل مع الإسماعيلي بالدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - متابعي موقع الخليج 365، نقدم لكم تغطية شاملة لمباراة الزمالك ضد الإسماعيلي في الجولة 13 من الدوري المصري الممتاز.

ويدخل الزمالك مباراة الإسماعيلي بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى : محمد صبحي.

خط الدفاع : عمر جابر - حمزة المثلوثي - حسام عبد المجيد - إبراهيما نداي.

خط الوسط : نبيل عماد دونجا - محمد شحاتة - عبد الله السعيد.

خط الهجوم: أحمد مصطفى "زيزو" - يوسف أوباما - محمود عبد الرازق " شيكابالا".

وعلى الجانب الآخر، يدخل الدراويش مباراة القمة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: محمد صبحي.

خط الدفاع: حسام عبد المجيد - المثلوثي - عمر جابر - نداي.

خط الوسط: محمد شحاتة - نبيل عماد - عبد الله السعيد.

خط الهجوم: زيزو - يوسف أوباما- شيكابالا.

ويحتل الزمالك المركز الـ13 بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 11 نقطة، بينما يحتل الإسماعيلي المركز 15 بنفس عدد نقاط منافسه.

بداية المباراة

سقوط إبراهيم نداي ونزول الطاقم الطبي لعلاجه في الدقيقة 5

خطأ لصالح الإسماعيلي في الدقيقة 7

تسديدة من عبد الرحمن مجدي لكن خارج المرمى في الدقيقة 12

زيزو يهدر هدف محقق بعد خطأ من مدافع الإسماعيلي في الدقيقة 14

تسديدة قوية مش شيكابالا لكن بجوار القائم الأيسر في الدقيقة 17

العارضة تتصدى لتسديدة قوية من يوسف أوباما في الدقيقة 21

تسديدة قوية من دونجا لكن تصطدم بدفاع الاسماعيلي في الدقيقة 25

رأسية من حسام عبد المجيد لكن مرت بجوار المرمى في الدقيقة 26

كارت اصفر للاعب الزمالك محمد شحاتة في الدقيقة 27

مرور 30 دقيقة ومازال التعادل السلبي يسيطر على المباراة

تبديل أول للزمالك بخروج محمد شحاتة ونزول سيف الجزيري في الدقيقة 35

سقوط محمد بيومي لاعب الإسماعيلي عقب كرة مشتركة مع إبراهيم نداي في الدقيقة 40

محمد صبحي يشتت كرة عرضية من منطقة جزاء الزمالك في الدقيقة 44

حكم المباراة يحتسب 3 دقائق وقت بدل ضائع

انتهاء شوط المباراة الأول بالتعادل السلبي

بداية شوط المباراة الثاني

انذار لصالح لاعب الإسماعيلي محمد عمار في الدقيقة 46

تسديدة من خارج المنطقة لكن ضعيفة ويمسكها حارس الإسماعيلي 48

تسديدة لحاتم سكر من داخل المنطقة والحارس محمد صبحي يتصدى لها في الدقيقة 50

إصابة إبراهيم نداي وخروجه في الدقيقة 52

دخول مصطفى الزناري بدلا من المصاب إبراهيم نداي في الدقيقة 54

تسديدة قوية من عبد الرحمن مجدي تمر بجانب مرمى الزمالك في الدقيقة 57

خطأ لصالح الإسماعيلية في الدقيقة 60

بطاقة صفراء لحاتم سكر لاعب الإسماعيلي في الدقيقة 63

خروج شيكابالا ونزول ناصر ماهر بدلا منه في الدقيقة 72

سيف الجزيري يهدر هدف محقق في الدقيقة 74

خروج تراوري ونزول عبد الرحمن الدح في الدقيقة 76

أحمد عادل عبد المنعم يتصدى لهدف محقق من سيف الجزيري في الدقيقة 79

خروج حاتم سكر ونزول هشام محمد في الدقيقة 85

خروج عصام صبحي ونزول علي الملواني في الدقيقة 85

تسديدة قوية من ناصر ماهر لكن خارج المرمى في الدقيقة 87

حكم المباراة يحتسب 6 دقائق وقت بدل ضائع

رأسية من سيف الجزيري لكن مرت أعلى العارضة في الدقيقة 91

بطاقة صفراء لحارس الإسماعيلي أحمد عادل في الدقيقة 94

انتهاء المباراة بالتعادل السلبي