"للمرة الرابعة".. عبدالله السعيد في الإسماعيلية بقميص نادٍ آخر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد

شارك عبد الله السعيد لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في لقاء فريقه أمام الإسماعيلي، في اللقاء الذي جمع بينهما منذ قليل على ستاد الإسماعيلية، ضمن منافسات الجولة الـ13 بالدوري المصري الممتاز، وانتهى بالتعادل السلبي بين الفريقين.

وهذا هو اللقاء الأول لعبدالله السعيد مع نادي الزمالك، بعد انضمامه إلى صفوف الفارس الأبيض خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية.

وتعد هذه هي الزيارة الرابعة لعبد الله السعيد، إلى ملعب "الإسماعيلية" الذي نشأ فيه كلاعب في صفوف النادي الإسماعيلي، قبل خوضه العديد من التجارب خارج النادي.

وسبق وأن زار عبد الله السعيد، ملعب الإسماعيلية في ثلاث مناسبات من قبل، بقميص نادي بيراميدز، تمكن خلالهما من تحقيق الفوز في مباراتين وحضر التعادل في مباراة.

وكانت الزيارة الأولى لعبد الله السعيد إلى ملعب الإسماعيلية في 24 سبتمبر عام 2020 مع نادي بيراميدز، وتمكن وقتها فريق بيراميدز من تحقيق الفوز على حساب "الدراويش" بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، في اللقاء الذي جمعهما ضمن منافسات الجولة الـ29 من الدوري المصري موسم 2019-2020.

وزار عبد الله السعيد ملعب الإسماعيلية للمرة الثانية، في 30 يناير 2021، ضمن منافسات الجولة الـ 8 بالدوري المصري الممتاز موسم 2020-2021، وانتهى اللقاء في ذلك الوقت، بالتعادل بهدف لكلاً منهما.

وكانت الزيارة الثالثة والأخيرة للسعيد إلى ملعب الإسماعيلية، في اللقاء الذي جمع بين بيراميدز والإسماعيلي في 24 يوليو 2022، ضمن منافسات الجولة الـ26 من بطولة الدوري المصري موسم 2021-2022، وتمكن عبد الله السعيد من تسجيل هدف فريقه الأول خلال هذه المباراة.

وبشكل عام واجه عبد الله السعيد الإسماعيلي في 15 مباراة، بقميص فريقي الأهلي وبيراميدز، تمكن خلالهما من تحقيق الفوز في 12 مباراة، وتعادلا في 3 لقاءات، ولم يتلق أي هزيمة من الإسماعيلي.

ويذكر أن السعيد انضم إلى نادي الزمالك، خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، لمدة موسم ونصف قادماً من صفوف فريق بيراميدز.

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