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"زيزو أقل من المحلي".. أول تعليق من إبراهيم سعيد على تعادل الزمالك مع الإسماعيلي

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

علق إبراهيم سعيد على تعادل نادي الزمالك مع الإسماعيلي في الجولة 13 من الممتاز.

وكتب إبراهيم عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس" تويتر سابقا: "زيزو مستواه بقي أقل من المحلي، عبد الله السعيد تايه في الملعب، وشيكابالا غير مفيد في الملعب".

وأضاف: "سيف الدين الجزيري بعيد عن مستواه تماما، والإسماعيلي فريق ضعيف جدا، وعبد الرحمن مجدي مستواه سيء جدا واخد احسن لاعب في المباراة".

وتعادل الزمالك مع الإسماعيلي بنتيجة 0-0 في المواجهة التي أقيمت اليوم الاثنين على ملعب الإسماعيلية.

وبهذا التعادل رفع الزمالك رصيده إلى 12 نقطة في المركز الـ13، بينما احتل الإسماعيلي المركز 14 بنفس عدد نقاط الأبيض.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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