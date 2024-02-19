شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يكرم جهاز المنتخب ويمنحه تيشيرت الدراويش.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص مسئولو نادى الإسماعيلى على تكريم الجهاز الفنى لمنتخب مصر بقيادة حسام حسن، الذى حضر مباراة الإسماعيلى والزمالك، المقامة على استاد الإسماعيلية فى إطار منافسات الجولة الثالثة عشر من الدورى.

وحضر جهاز منتخب مصر المباراة بقيادة حسام وابراهيم حسن لمشاهدة اللاعبين عن قرب، وقامت الجماهير بالهتاف للجهاز كاملا مع تحية خاصة لسعفان الصغير ابن الإسماعيلية، كما تواجد أحمد دياب رئيس رابطة الأندية المصرية المحترفة فى المباراة.

وحرص مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة حسين لبيب، على التواجد فى مقصورة استاد الإسماعيلية خلال مواجهة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأبيض أمام الإسماعيلي في مسابقة دوري nile.

يأتي تواجد مجلس إدارة نادي الزمالك باستاد الإسماعيلية لمؤازرة ودعم الفريق خلال المباراة المهمة أمام الإسماعيلي في الجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدوري.

وضم تشكيل الزمالك كلاً من: حراسة المرمى: محمد صبحي، خط الدفاع: عمر جابر - حمزة المثلوثي - حسام عبد المجيد - إبراهيما نداي، خط الوسط : نبيل عماد دونجا - محمد شحاتة - عبد الله السعيد، خط الهجوم: أحمد مصطفى "زيزو" - يوسف أوباما - محمود عبد الرازق "شيكابالا".

ويضم تشكيل الإسماعيلى كلاً من: حراسة المرمى: أحمد عادل عبد المنعم، خط الدفاع: محمد دسوقي، محمد نصر، محمد عمار، عصام صبحي، خط الوسط: محمد بيومي، عمر الساعي، حاتم سكر، عبد الرحمن مجدي، خط الهجوم: نادر فرج، إيريك تراوري.

ويحتل نادي الزمالك المركز الثالث عشر فى جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 11 نقطة، جمعها من الانتصار في 3 مباريات، وتعادل الفريق في مباراتين، وتلقى الفريق 3 هزائم، وسجل لاعبو الفارس الأبيض 14 هدفا وتلقت شباكهم 10 أهداف.

ويحتل الاسماعيلى المركز الرابع عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 11 نقطة بعدما لعب 11 مباراة حقق الفوز في 3 مواجهات وتعادل في مباراتين وخسر 6 لقاءات وسجل لاعبوه 12 هدفا وتلقت شباكه 15 هدفا.