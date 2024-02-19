شكرا لقرائتكم خبر عن بدلاء الزمالك أمام الإسماعيلى يخوضون تدريبات إضافية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك الذين لم يشاركوا في مباراة الإسماعيلي فقرة تدريبية خاصة باستاد الإسماعيلية، عقب انتهاء المباراة التي أقيمت بين الفريقين مساء اليوم في مسابقة الدوري.

وقرر الجهاز الفني للفريق بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز، خوض اللاعبين البدلاء فقرة تدريبية بدنية خاصة ضمن البرنامج البدني الموضوع للاعبين.

وحسم التعادل السلبى قمة أولاد العم بين الإسماعيلى والزمالك التي جمعتهما مساء اليوم، الاثنين، على استاد الإسماعيلية، ضمن مباريات الجولة الثالثة عشرة لمسابقة دوري nile، فى أول لقاء رسمى للبرتغالى جوزيه جوميز المدير الفنى للفارس الأبيض.