الإسماعيلى يواجه القزازين غدا وديا استعدادا للجونة فى الدورى

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القاهرة - سامية سيد - يواجه فريق الكرة الأول بالنادي الإسماعيلى نظيره فريق القزازين غدا الثلاثاء، وذلك ضمن استراتيجية الجهاز الفني لتجهيز جميع لاعبيه استعدادا لمواجهة الجونة على ملعب الأخير بالجولة الرابعة عشرة من المسابقة فى بطولة الدورى.

ومن المقرر أن يتم منح فرصة المشاركة للاعبين الذين لم يشاركوا في لقاء اليوم أمام الزمالك، والذي انتهى بالتعادل السلبي لحساب الجولة الثالثة عشرة من عمر المسابقة المحلية.

حسم التعادل السلبى قمة أولاد العم بين الإسماعيلى والزمالك التي جمعتهما مساء اليوم، الإثنين، على استاد الإسماعيلية، ضمن مباريات الجولة الثالثة عشرة لمسابقة دوري nile، فى أول لقاء رسمى للبرتغالى جوزيه جوميز المدير الفنى للفارس الأبيض.

بهذه النتيجة يحتل الإسماعيلى المركز الرابع عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 12 نقطة، بعدما لعب 12 مباراة حقق الفوز في 3 مواجهات وتعادل 3 وخسر 6 لقاءات وسجل لاعبوه 12 هدفا وتلقت شباكه 15 هدفا.

ويحتل الزمالك المركز الثالث عشر فى جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 12 نقطة، جمعها من الانتصار في 3 مباريات، وتعادل الفريق في 3، وتلقى الفريق 3 هزائم، وسجل لاعبو الفارس الأبيض 14 هدفا وتلقت شباكهم 10 أهداف.

سيطر الإسماعيلى على الدقائق الأولى وحاول الوصول لمرمى محمد صبحى فى أكثر من فرصة عن طريق نادر فرج وعبد الرحمن مجدى، وفى الدقيقة 14 كاد أحمد زيزو أن يسجل هدف التقدم من كرة مباغتة تصدى لها الحارس أحمد عادل عبد المنعم.

فى الدقيقة 20 سدد يوسف أوباما كرة خطيرة ارتطمت فى العارضة، بعدها استمر الزمالك فى السيطرة على الكرة، وتلقى محمد شحاتة البطاقة الصفراء بعد الاحتكاك بحاتم سكر فى الدقيقة 27.

فى الدقيقة 72 خرج محمود عبد الرزاق شيكابالا، ودخل ناصر ماهر بدلاً منه، وجاء أول تبديل لإيهاب جلال بدخول عبد الرحمن الدح، ويخرج إريك تراوري.