حارس الإسماعيلي: قدمنا مستوى مميز أمام الزمالك وكرة الجزيري الأصعب

ياسر رشاد - القاهرة - أكد أحمد عادل عبدالمنعم حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي، أن ظهوره بهذا الشكل أمام الزمالك، جاء بتوفيق من الله وفريقه قدم مستوى مميز.

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وتابع عبدالمنعم خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أمير هشام عبر برنامجه "+90" على قناة النهار: "كرة سيف الدين الجزيري مهاجم الزمالك، كانت أصعب لعبة في اللقاء، وما ميزني في اللعبة هو سرعة رد فعلي".

وأضاف أحمد عادل عبدالمنعم: "لا بد من توجيه الشكر إلى ايهاب جلال المدير الفني والجهاز الفني، على كل ما يقدموه رغم الظروف الصعبة التي نعيشها سواء من وقف قيد أو اللعب بعناصر شبابية، والجميع يعمل فوق طاقته".

واستطرد: "إيهاب جلال كل حديثه مع اللاعبين هو أنني سوف نحصل على مركز متقدم، وعدم الدخول في أزمات المواسم الماضية، والفوز أمام سيراميكا كليوباترا كان دافع لنا".

وقال: "أبارك إلى عبدالرحمن مجدي على جائزة أفضل لاعب في المباراة، ولست حزين على عدم حصولي على الجائزة رغم أنني كنت أتمنى الحصول عليها ولكنها مجرد مكافئه وهو يستحقها وقام بمنحني الجائزة بعد الحصول عليها ولكني رفضت وهو يستحقها أيضًا".

وعن الحضور الجماهيري الكثيف خلف الفريق قال: "جمهورنا بيهد الحجر والإسماعيلية تتنفس الكرة، ووجودهم مهم لنا وهو روحنا داخل الملعب وأشكرهم على مؤازرتنا".

واختتم حارس مرمى الإسماعيلي: "أتمنى من الجمهور أن يستمر في دعمنا، خاصةً أن الفريق يضم عناصر شبابية، وسوف نعمل على تحقيق مركز متقدم في الدوري المصري".