مدى أحقية الزمالك في ركلتي جزاء أمام الإسماعيلي.. ياسر محمود يوضح (خاص)

كشف ياسر محمود، الحكم الدولي السابق، عن مى أحقية الزمالك في ركلتي جزاء خلال مباراة الفريق أمام الإسماعيلي في الدوري المصري.

واستضاف الإسماعيلي نظيره الزمالك، اليوم الاثنين، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وانتهى اللقاء بالتعادل السلبي بين فريقي الزمالك ضد الإسماعيلي، في الظهور الأول لـ جوزيه جوميز المدير الفني، وعدد من الصفقات الجديدة.

وقال ياسر محمود في تصريحات خاصة لـ “كورة 365″، إن الفارس الأبيض لا يستحق ركلة جزاء في الشوط الأول، لأن أحمد عادل عبد المنعم نجح في لعب الكرة.

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وتابع الحكم الدولي السابق:” الإسماعيلي لا يستحق ركلة جزاء في الدقيقة 24، اللاعب تزحلق ولا يوجد احتكاك قوي”.

وأشار ياسر محمود، إلى أن البطاقة الصفراء في الدقيقة 27، الذي حصل عليها محمد شحاته، لاعب الزمالك، صحيحة للتهور، و الحد من العصبية في الملعب.

واختتم الحكم الدوري السابق:”لا يوجد ركلة جزاء للفريق الأبيض، لأن سيف الجزيري أسقط نفسه، خلال الدقيقة 48، والبطاقات الصفراء في اللقاء صحيحة”.