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نابولي يُقيل المدرب والتر ماتزاري قبل موقعة برشلونة بـ دوري أبطال أوروبا

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والتر ماتزاري - نابولي

والتر ماتزاري - نابولي

استقر رئيس نادي نابولي الإيطالي، أوريليو دي لورينتيس، على إقالة المدير الفني للفريق والتر ماتزاري من منصبه.

ويستعد فريق نابولي الإيطالي، لخوض مواجهة من العيار الثقيل أمام الإسباني، يوم الأربعاء المقبل على ملعب “دييجو مارادونا”، في ذهاب منافسات دور الـ 16 لدوري أبطال أوروبا.

وقال الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو، عبر حسابه على منصة “إكس”: “نابولي يستعد لإقالة مدربه والتر ماتزاري”.

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وأضاف: “يحدث ذلك قبل مباراة دوري أبطال أوروبا، ضد برشلونة”.

وتابع: “سيحل مدرب سلوفاكيا فرانشيسكو كالزونا محل ماتساري بأثر فوري، حيث يتم وضع اللمسات النهائية على الصفقة”.

الجدير بالذكر أن نابولي كان قد تعادل على أرضه في الجولة الماضية من الممتاز أمام فريق جنوى بنتيجة هدف لكل فريق، وفي الجولة قبل الماضية تلقى هزيمة أمام مضيفه أي سي ميلان، بهدف دون رد.

ويحتل نادي نابولي المركز التاسع بجدول ترتيب الدوري الإيطالي الممتاز “الكالتشيو”، برصيد 36 نقطة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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