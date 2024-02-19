نابولي يُقيل المدرب والتر ماتزاري قبل موقعة برشلونة بـ دوري أبطال أوروبا

استقر رئيس نادي نابولي الإيطالي، أوريليو دي لورينتيس، على إقالة المدير الفني للفريق والتر ماتزاري من منصبه.

ويستعد فريق نابولي الإيطالي، لخوض مواجهة من العيار الثقيل أمام برشلونة الإسباني، يوم الأربعاء المقبل على ملعب “دييجو مارادونا”، في ذهاب منافسات دور الـ 16 لدوري أبطال أوروبا.

وقال الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو، عبر حسابه على منصة “إكس”: “نابولي يستعد لإقالة مدربه والتر ماتزاري”.

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وأضاف: “يحدث ذلك قبل مباراة دوري أبطال أوروبا، ضد برشلونة”.

وتابع: “سيحل مدرب سلوفاكيا فرانشيسكو كالزونا محل ماتساري بأثر فوري، حيث يتم وضع اللمسات النهائية على الصفقة”.

الجدير بالذكر أن نابولي كان قد تعادل على أرضه في الجولة الماضية من الدوري الإيطالي الممتاز أمام فريق جنوى بنتيجة هدف لكل فريق، وفي الجولة قبل الماضية تلقى هزيمة أمام مضيفه أي سي ميلان، بهدف دون رد.

ويحتل نادي نابولي المركز التاسع بجدول ترتيب الدوري الإيطالي الممتاز “الكالتشيو”، برصيد 36 نقطة.