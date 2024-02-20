"بعد التعادل مع الإسماعيلي".. جوزيه جوميز يمنح لاعبي الزمالك راحة

محمد اسماعيل - القاهرة - تعادل نادي الزمالك مع مستضيفه الإسماعيلي بنتيجة 0-0 في المباراة التي أقيمت اليوم الاثنين، ضمن مواجهات الجولة 13 من الدوري المصري الممتاز.

وقرر الجهاز الفني بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز، منح اللاعبين راحة غدا الثلاثاء من التدريبات الجماعية.

ويستأنف الأبيض تدريباته يوم الأربعاء المقبل، استعدادا للقاء أبو سليم الليبي، ضمن مواجهات الجولة الخامسة من دور المجموعات بكأس الكونفدرالية.

وتقام مباراة القلعة البيضاء و الفريق الليبي، يوم الأحد المقبل، في تمام الساعة السادسة مساء على ملعب 19 مايو.

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