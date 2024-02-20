إيهاب جلال: سيطرنا على أول 25 دقيقة.. وأحمد عادل نجم مباراة الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - تحدث المدير الفني لنادي الإسماعيلي، إيهاب جلال، عن التعادل مع الزمالك في الجولة 13 من الدوري المصري الممتاز بنتيجة 0-0.

وقال إيهاب جلال في المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "ظهرنا في بداية المباراة بشكل جيد وسيطرنا على أول 25 دقيقة تقريبا أمام الزمالك".

وأضاف: "أريد أن أشكر اللاعبين على ما قدموه في مواجهة اليوم، حيث قدم بعضهم أقصى ما لديه أمام نادي كبير مثل الزمالك".

وواصل: "نجم مباراة اليوم هو الحارس أحمد عادل عبد المنعم، والأهداف التي تلقاها في المباريات الماضية ما هي إلا سوء توفيق".

واختتم مدرب الإسماعيلي: "لدينا مجموعة جيدة من اللاعبين وقادرين على تحقيق نتائج جيدة، حيث ظهرت الصفقات الجديدة بصورة مميزة حتى الآن".

ويلاقي الزمالك نظيره الجونة يوم الاثنين المقبل، ضمن مباريات الجولة 14 من الدوري المصري الممتاز، في تمام الساعة الرابعة مساء.

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