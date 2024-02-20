رسميًا.. نابولي يقيل مدربه ويعلن الجديد قبل مواجهة برشلونة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

أعلن نادي نابولي إقالة المدرب الإيطالي والتر ماتزاري من قيادة الفريق، وتعيين فرانشيسكو كالزونا خلفا له.

ونشر رئيس النادي، أوريليو دي لورينتيس، عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس" تويتر سابقا: "أشكر والتر ماتزاري صديق عائلة دي لورنتيس وصديق نابولي، على دعم الفريق في لحظة معقدة، سيبقى في قلوب أهل نابولي وعائلتنا".

وأضاف: "مرحبًا بفرانشيسكو كالزونا الذي عمل معنا من قبل في الطاقم الفني لكل من ساري وسباليتي".

وجاء هذا القرار قبل مواجهة نابولي لنادي برشلونة في دوري أبطال أوروبا بيومين.

ويلاقي الفريق الإيطالي نظيره الإسباني، يوم الأربعاء المقبل، ضمن مباريات ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

الجدير بالذكر تولى الإيطالي والتر ماتزاري قيادة نابولي في شهر أكتوبر الماضي خلفا للفرنسي رودي جارسيا.

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