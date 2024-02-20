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"أول مواجهة قارية لجوميز مع الأبيض".. موعد مباراة الزمالك المقبلة

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

يستعد نادي الزمالك للعودة للمشاركة في كأس الكونفدرالية الإفريقية، حيث كانت آخر مواجهة للفريق في البطولة القارية يوم 20 ديسمبر 2023 أمام ساجرادا.

ويلاقي الزمالك نظيره أبو سليم الليبي في المباراة المقبلة، يوم الأحد 25 فبراير 2024، ضمن مواجهات الجولة الخامسة من دور المجموعات بكأس الكونفدرالية، في تمام الساعة السادسة مساء على ملعب 19 مايو.

ويعد هذا اللقاء هو الأول لجوزيه جوميز مع الزمالك في البطولة القارية "كأس الكونفدرالية الإفريقية".

وتعادل الأبيض مع مستضيفه الإسماعيلي بنتيجة 0-0 في المباراة التي أقيمت أمس الاثنين، ضمن مواجهات الجولة 13 من الممتاز.

وجاء ذلك التعادل في أول مباراة للمدرب البرتغالي الجديد، جوزيه جوميز، وبمشاركة عدد من الصفقات الجديدة مثل، عبد الله السعيد ومحمد شحاتة وناصر ماهر.

وبعد التعادل مع الإسماعيلي، قرر المدرب البرتغالي إعطاء لاعبي الزمالك راحة من التدريبات الجماعية لمدة يوم واحد، على أن يستأنف الأبيض تدريباته يوم الأربعاء المقبل.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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