3 مواجهات قوية فى ختام الجولة الـ"13" للدوري الممتاز اليوم

القاهرة - سامية سيد - تختتم اليوم، الثلاثاء، منافسات الجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدوري المصري بإقامة ثلاث مباريات، تجمع سيراميكا مع الجونة، والمصري البورسعيدى مع بلدية المحلة، وأخيراً الداخلية مع فاركو.

الثلاثاء 20 فبراير

سيراميكا & الجونة..4 عصراً باستاد القاهرة

الداخلية & فاركو.. 7 مساء باستاد الكلية الحربية

المصري البورسعيدى& بلدية المحلة.. 7 مساء باستاد برج العرب

القناة الناقلة لمباريات الدوري المصري

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباريات الدوري المصري ويسبقه ستوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.

حصاد الجولة الثانية عشرة من مسابقة الدوري

وشهدت مباريات الجولة 12 من عمر مسابقة دوري Nile، إقامة 7 مباريات فقط، حيث تم تأجيل مباراتين، بسبب المشاركة في البطولات الأفريقية، سواء دوري أبطال أفريقيا أو كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وشهدت الجولة 12، 3 انتصارات فقط، بفوز إنبي على المقاولون العرب بهدف نظيف ليتصدر جدول الدوري، بينما فاز بلدية المحلة على مودرن فيوتشر بهدف نظيف، كما فاز الإسماعيلي على سيراميكا بهدفين مقابل هدف.

فيما حسمت نتيجة التعادل سواء السلبي أو الإيجابي، نتيجة 4 مباريات ضمن الجولة 12، حيث تعادل المصري مع الجونة 2-2، وتعادل مع البنك الأهلي 1-1، وتعادل الاتحاد السكندري مع طلائع الجيش 2-2، وأخيراً تعادل زد مع بيراميدز سلبياً بدون أهداف.

وشهدت الجولة 12 تسجيل 15 هدفاً، وتم تأجيل مباراة الأهلي مع الداخلية بسبب انشغال الأحمر بخوض مباراة دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا أمام شباب بلوزداد الجزائري، وتأجيل لقاء الزمالك مع فاركو، لانشغال الأبيض بمواجهة أبو سليم الليبي بالكونفدرالية.