تحديد موعد مباراة الاهلي ضد إنبي وقمة الدوري أمام الزمالك

كشف عامر حسين المشرف على لجنة المسابقات باتحاد الكرة، عن موعد مباراة الاهلي ضد إنبي، وقمة الدوري المصري أمام الزمالك.

ومن المقرر أن يخوض الاهلي مباراته أمام إنبي خلال فترة التوقف الدولي المقبلة، بينما تم تحديد موعد القمة أمام الزمالك، ولكن دون الكشف عنه.

وقال عامر حسين، في تصريحات عبر برنامج “بلس 90″، إن مباراة الاهلي وإنبي، ستكون يوم 15 مارس المقبل، بسبب أن المارد الأحمر لديه عدة مؤجلات.

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وأوضح أن التوقف الثاني، سيكون في شهر يونيو، والدوري كان من المحدد ينتهي في 30 يوليو، ولكنها أصبحت الآن متوقفه على مشوار الأندية في المشاركات الإفريقية.

وأشار إلى أنه في حال وصول الأندية الأربعة إلى نهائي البطولات الأفريقية، الدوري سينتهي 10 أغسطس على الأقل.

وأفاد بأن تأجيل مباراة الاهلي وبيراميدز ووضع مواجهة بلدية المحلة في نفس اليوم، بسبب خوض الفريق السماوي مباراته خارج الأرض، على عكس الأحمر.

وأكد على أنه لن يكون هناك اعتراض من الاهلي على مواجهة بلدية المحلة، لأن اللائحة التي تنص على أن الفريق الذي يلعب مباراة خارجية يحتاج 4 أيام للعب في الدوري أما من يخوضها في مصر يحتاج 3 أيام.

واختتم:”تم تحديد مباراة قمة الدوري رين المارد الأحمر والزمالك في الدور الأول ولكن لن يتم الإعلان عنها حتى يتم الحصول على موافقه من رابطة الأندية”.