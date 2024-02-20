الامارات | الحتاوي: المطروشي في الاتجاه الصحيح

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد مدرب فريق الوصل والمنتخب الوطني للسباحة، مروان الحتاوي سعادته بالرقم الجديد الذي حققه سباح المنتخب يوسف المطروشي في سباق الـ100 متر خلال منافسات بطولة العالم للألعاب المائية في الدوحة.

وقال الحتاوي لـ«الإمارات اليوم»: «المطروشي يؤكد أنه يسير في الاتجاه الصحيح خلال دراسته وتدريبه الخارجي في أميركا». ونجح المطروشي في تسجيل رقم إماراتي جديد في سباق الـ100 متر حرة، بزمن قدره 50:49 ثانية، ليكسر الرقم السابق 51:12 ثانية بعد أكثر من عام من احترافه السباحة ودراسته في أميركا.