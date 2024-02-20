الامارات | صدارة دوري «أقوياء اليد» مطلب الشارقة ومليحة اليوم

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يحل فريق مليحة في السابعة من مساء اليوم، ضيفاً على الشارقة، في افتتاح الجولة السابعة من مرحلة ذهاب الدور التمهيدي في بطولة الدوري العام لكرة اليد.

ويتطلع الفريقان إلى انتزاع فوز يمنح صاحبه صدارة الترتيب العام المؤقت، خصوصاً أن شباب الأهلي المتصدر برصيد 14 نقطة، يغيب عن الجولة، لمشاركته يوم الخميس المقبل في النسخة الأولى من كأس «السوبر الإماراتي-السعودي» بلقاء الخليج السعودي في الدمام.

وتستكمل الجولة على ثلاث مراحل بدايةً من لقاء الغد الذي يلعب فيه الجزيرة (المشارك بالصدارة مع شباب الأهلي) أمام مضيفه دبا الحصن (متذيل الترتيب) برصيد خمس نقاط، ويتبع مساء يوم الجمعة المقبل، بلقاء الجارين الوصل والنصر، على أن يخوض شباب الأهلي مباراته المؤجلة في الخامس من مارس المقبل بلقاء العين الثالث برصيد 13 نقطة.

ويتطلع الشارقة (12 نقطة)، إلى انتصاره الخامس على التوالي، الذي يؤهله لانتزاع الصدارة، خصوصاً أن «الملك» لايزال يمتلك مباراتين مؤجلتين، لتغيبه عن انطلاقة الدوري، بسبب ارتباطه ببطولة الأندية الآسيوية.