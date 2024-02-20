الامارات | «تنس دبي» تغازل المصنفات الـ 4 الأوليات

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تدشن المصنفات الأربع الأوليات عالمياً، اليوم، مشوارهن في بطولة «تنس دبي» للاعبات المحترفات، بطموح حصد لقبهن الأول تاريخياً في البطولة المقامة حالياً بنسختها الـ24 على ملاعب «سوق دبي الحرة» بمنطقة القرهود في دبي، التي تمتد حتى الـ24 من فبراير الجاري، بإجمالي جوائز تبلغ 3.2 ملايين دولار.

وتستهل البطلات الأربع، مواجهات «تنس دبي» من بوابة الدور الـ32، خصوصاً أن نظام بطولات التنس العالمي للاعبات المحترفات، يعطي كبار المصنفات، أفضلية لاستهلال البطولة من الدور الثاني، مقارنة بباقي اللاعبات، خصوصاً المصنفات خارج قائمة المراكز الـ10 الأولى اللواتي يخضن البطولات من الدور الأول.

وأكدت المصنفتان الأولى والثانية عالمياً، البولندية إيغا شفيونتيك وصيفة نسخة العام الماضي في دبي، والبيلاروسية أرينا سابالينكا التي حققت الشهر الماضي لقبها الثاني على التوالي في بطولة أستراليا المفتوحة، في تصريحات صحافية، جاهزيتهما لرفع «دلة دبي»، وحصد أول ألقابهما بالبطولة.

كما تسعى المصنفتان الثالثة والرابعة عالمياً، الأميركية كوكو غوف، والكازاخستانية إيلينا رايباكينا، إلى تحقيق حلمهما بلقب أول في «تنس دبي»، واستثمار رصيد 1000 نقطة الممنوحة للبطولة، في تعزيز موقعهما على سلم الترتيب الدولي.

وقالت البولندية شفيونتيك في المؤتمرات الصحافية لـ«تنس دبي»: إن «العودة إلى دبي في 2024، تأتي بظروف مماثلة نسبياً، بعد نجاحي يوم السبت الماضي في الاحتفاظ بلقب بطولة الدوحة للعام الثالث على التوالي، إلا أن الاختلاف يأتي في دخولي الموسم الحالي بجاهزية وتركيز أفضل مقارنة بـ2023، وأتطلع لمواصلة الأداء ذاته نحو المنافسة على لقب (تنس دبي)، وتعويض خسارتي في نهائي نسخة العام الماضي».

«الإمارات اليوم» ترصد المواجهات الأربع التي تدشن خلالها كبار المصنفات، اليوم، مشوارهن في (تنس دبي) 2024:

1- البولندية شفيونتيك

تستهل المصنفة الأولى عالمياً البولندية إيغا شفيونتيك على الاستاد الرئيس مشوارها بلقاء سهل نسبياً يجمعها مع المصنفة الـ41 عالمياً، الأميركية سلون ستيفيز، بعد أن نجحت الأميركية سلون في تخطي عقبة الدور الأول في دبي، بفوزها على الروسية ميرا المصنفة الـ38 على العالم، بواقع مجموعتين لمجموعة واحدة (6-2 و2-6 و6-1). وتطمح الأميركية سلون إلى تسجيل فوزها الأول تاريخياً على حساب البولندية إيغا، بعد أن أسفرت المواجهتان السابقتان اللتان جمعتاهما في 2022 عن فوز إيغا شفيونتيك، الأولى في ثاني أدوار بطولة «سينسيناتي» المفتوحة بواقع (6-4 و7-5)، والثانية في بطولة أميركا المفتوحة بواقع (6-2 و6-2).

2- البيلاروسية سابالينكا

تخوض المصنفة الثانية عالمياً البيلاروسية أرينا سابالينكا أولى مبارياتها بلقاء المصنفة الـ31 على العالم الكرواتية دونا فيكيتش، في لقاء تتطلع فيه الكرواتية إلى مواصلة مفاجآتها في (تنس دبي) بعد نجاحها في الدور الأول بإقصاء المصنفة الـ26 على العالم، الصينية شينيو وانغ بواقع مجموعتين دون رد (6-2 و6-4).

ويمثل لقاء دبي، فرصة للبيلاروسية لتحقيق انتصارها الثالث على التوالي على حساب الكرواتية، بينما تتسلح دونا بعامل التاريخ، وتفوقها في خمس من المواجهات الثماني التي جمعتهما.

3- الأميركية غوف

تعود الأميركية غوف إلى دبي، بعد وداعها نسخة العام الماضي من الدور ربع النهائي، بخسارتها أمام البولندية شفيونتيك، لتدشن مشوارها في 2024، بلقاء يجمعها مع الإيطالية إليزابيتا كوتشيارينو المصنفة الـ58 عالمياً، بعد أن تمكنت الإيطالية بنجاح من تسجيل اسمها ضمن قائمة مفاجآت الدور الأول للنسخة الحالية، بفوزها على البلجيكية إليز مارتينيز المصنفة الـ25 على العالم بواقع (1-6 و6-3 و7-6).

وتتطلع إليزابيتا في مواجهتها أمام غوف، إلى رد اعتبار خسارتها خلال المواجهة الوحيدة التي جمعت اللاعبتين سابقاً حين فازت النجمة الأميركية في ربع نهائي بطولة إيطاليا المفتوحة 2022 بمجموعتين دون رد (7-6 و6-3).

4- الكازاخستانية رايباكينا

تتطلع الكازاخستانية إيلينا رايباكينا في محاولتها الرابعة على التوالي، لتحقيق لقب بطولة دبي، بعد أن كانت قاب قوسين أو أدنى من تحقيق هذا الحلم في نسخة 2020، بخسارتها النهائي أمام الرومانية سيمونا هاليب بمجموعتين لمجموعة واحدة (3-6 و6-3 و7-6)، وتدشن رايباكينا مشوارها في نسخة 2024 بلقاء المصنفة الـ27 على العالم، البيلاروسية فيكتوريا أزرينكا التي نجحت بدورها، أمس، في حجز مقعدها بالفوز على الهولندية أرانتكسا روس بمجموعتين دون رد (6-2 و6-4)

وتبدو حظوظ رايباكينا قوية لتخطي عقبة أزرينكا، بعد أن ابتسمت المواجهتان السابقتان لمصلحة الكازاخستانية، جاء آخرها في نصف نهائي أستراليا المفتوحة العام الماضي بواقع (7-6 و6-3).