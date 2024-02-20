الامارات | إنفانتينو: أجواء دبي المتميزة تجذب البطولات العالمية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، السويسري جياني إنفانتينو، أن الاتحاد الدولي يرتبط بعلاقات خاصة ومميزة مع دولة الإمارات، ما يجعلها من أكبر وأهم شركاء الاتحاد في العالم من حيث تنظيم واستضافة كبرى البطولات العالمية والدولية، وتنظيم المنتديات والأحداث ومنح الجوائز المحفزة للرياضيين.

وكان رئيس «الفيفا» قد حضر أول من أمس جزءاً من منافسات اليوم الرابع من بطولة كأس العالم لكرة القدم الشاطئية «الإمارات 2024» التي تستضيفها دبي بمشاركة أفضل 16 منتخباً على ملعب حي دبي للتصميم.

وأوضح إنفانتينو، أن الإمارات دولة مميزة بالنسبة للاتحاد الدولي لكرة القدم، حيث يفضل الجميع الحضور إليها والمشاركة في البطولات التي تنظمها من أجل الاستفادة من إمكاناتها والاستمتاع بأجوائها الرائعة.

وقال: «الحضور إلى هنا والاستمتاع بالإمكانات الفنية والتنظيمية والأجواء الرائعة وشمس الشتاء، وكل سبل الراحة، والضيافة الرائعة، هي سمات فريدة من نوعها لا تجدها بهذه الجودة العالية إلا في الإمارات».

وحول تنظيم النسخة الحالية من بطولة كأس العالم لكرة القدم الشاطئية، أكد إنفانتينو أنها أثبتت نجاحها مبكراً وتستحق الإمارات عليها التهنئة من الآن وقبل نهايتها.

وقال: «نبارك مقدماً للإمارات نجاح تنظيم هذه النسخة، وهو حال كل البطولات التي تقام هنا، كل الأجواء جميلة، والملعب رائع، ودبي متميزة كعادتها في استقبال ضيوفها بشكل يمنحنا الشعور بالراحة».

وأضاف: «من حق جماهير المونديال الاستمتاع بالمستوى الفني والتنظيمي لهذه النسخة. حضرت مباراة واحدة لكنني حظيت بمتعة كروية كبيرة خلالها. أعتقد من خلال متابعتي أن مستويات المنافسة في أعلى درجاتها بين جميع المنتخبات، وهو أمر يستوجب تهنئة المنتخبات الـ16 المشاركة في هذا المونديال على هذا الأداء الذي يعكس تطور كرة القدم الشاطئية في مختلف قارات العالم».