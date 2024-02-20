الامارات | الألياف العضلية تبعد نجم المغرب عن بايرن ميونخ

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف نادي بايرن ميونخ الألماني، ، تفاصيل إصابة المغربي نصير مزراوي الذي تعرض لإصابة في مباراة بوخوم بالدوري الألماني.

قال النادي في بيان رسمي: "سيغيب نصير مزراوي عن المباريات المقبلة بعد الإصابة بتمزق في ألياف عضلية في فخذه الخلفي الأيسر، كما أكد البيان الطبي للنادي "البافاري" أن الكندي ألفونسو ديفيز خاض تدريبات بالكرة اليوم لأول مرة بعد الإصابة، كما يواصل كونراد لايمر العمل للعودة".

من ناحية أخرى، كشفت صحيفة "بيلد" الألمانية عن رغبة لاعب وسط بايرن ميونخ، الألماني غوشوا كيميتش، في الرحيل عن صفوف الفريق نهاية الموسم الجارى، بعد دخوله في أزمات مع الجهاز الفني الحالي للفريق بقيادة الألماني توخيل.

وأكدت بيلد أن كيميتش تحدث مع زملائه حول عدم احترامه فى عدة مناسبات، ويعتقد أن علاقته مع توماس توخيل ليست جيدة، وكذلك علاقته بإدارة النادي.