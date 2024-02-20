اخبار الرياضه

أبرز مباريات اليوم الثلاثاء 20 فبراير 2024 والقنوات الناقلة

0 نشر
0 تبليغ

ياسر رشاد - القاهرة - يهتم الكثير بمتابعة أهم مباريات اليوم الثلاثاء 20-2- 2024 فى الدوريات الكبرى، أبرزها في بمباراة إنتر ميلان ضد أتلتيكو مدريد، ومباراة مانشستر سيتي ضد برينتفورد بالدوري الإنجليزي.

مواعيد مباريات دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة

إنتر ميلان X أتلتيكو مدريد – الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports HD 1

آيندهوفن X بوروسيا دورتموند – الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports HD 3

مواعيد مباريات والقنوات الناقلة
مانشستر سيتي X برينتفورد – الساعة 9:30 مساء على قناة beIN Sports HD 2

مواعيد مباريات دوري أبطال آسيا والقنوات الناقلة
كاواساكي فرونتال X شاندونج تايشان – الساعة 10 صباحا على قناة beIN SPORTS AFC    

بوهانج ستيلرز X جيونبك هيونداي – الساعة 12 ظهرا على قناة beIN SPORTS AFC    

 مواعيد مباريات كأس الاتحاد الآسيوي والقنوات الناقلة
الكهرباء العراقي X العهد اللبناني – الساعة 6 مساء على قناة beIN SPORTS AFC    

مواعيد مباريات والقنوات الناقلة
سيراميكا X الجونة - الساعة 4 عصرا على قناة  ON time sport 1      

الداخلية X فاركو – الساعة 7 مساء على قناة  ON time sport 2              

المصري البورسعيدي X بلدية المحلة – الساعة 7 مساء على قناة  ON time sport 1

 

 

 

 

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا