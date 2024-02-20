أبرز مباريات اليوم الثلاثاء 20 فبراير 2024 والقنوات الناقلة

ياسر رشاد - القاهرة - يهتم الكثير بمتابعة أهم مباريات اليوم الثلاثاء 20-2- 2024 فى الدوريات الكبرى، أبرزها في دوري أبطال أوروبا بمباراة إنتر ميلان ضد أتلتيكو مدريد، ومباراة مانشستر سيتي ضد برينتفورد بالدوري الإنجليزي.

محمد يوسف

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