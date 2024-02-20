مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 20 / 2 / 2024 بالدوري والقناة الناقلة

القاهرة - سامية سيد - تختتم اليوم، الثلاثاء، منافسات الجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدوري المصري بإقامة ثلاث مباريات، تجمع سيراميكا مع الجونة، والمصري البورسعيدى مع بلدية المحلة، وأخيراً الداخلية مع فاركو.

سيراميكا يواجه الجونة بالجبل الأخضر

يواجه سيراميكا نظيره الجونة، فى الرابعة عصر اليوم الثلاثاء، باستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر، فى إطار منافسات الجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدوري المصري في مواجهة قوية للفريقين.

المصري مع بلدية المحلة فى برج العرب

يستضيف المصري البورسعيدى نظيره بلدية المحلة فى السابعة مساء اليوم، الثلاثاء، باستاد برج العرب بالإسكندرية، فى إطار منافسات الجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدوري المصري في مواجهة صعبة للفريقين.

الداخلية يستضيف فاركو باستاد السلام

يستدرج فريق الداخلية نظيره فاركو فى السابعة مساء اليوم، الثلاثاء، باستاد السلام في ختام منافسات الجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدوري المصري في مواجهة مثيرة بين الفريقين.