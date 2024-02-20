شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 20 / 2 / 2024 بالدوري والقناة الناقلة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تختتم اليوم، الثلاثاء، منافسات الجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدوري المصري بإقامة ثلاث مباريات، تجمع سيراميكا مع الجونة، والمصري البورسعيدى مع بلدية المحلة، وأخيراً الداخلية مع فاركو.
يواجه سيراميكا نظيره الجونة، فى الرابعة عصر اليوم الثلاثاء، باستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر، فى إطار منافسات الجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدوري المصري في مواجهة قوية للفريقين.المصري مع بلدية المحلة فى برج العرب
يستضيف المصري البورسعيدى نظيره بلدية المحلة فى السابعة مساء اليوم، الثلاثاء، باستاد برج العرب بالإسكندرية، فى إطار منافسات الجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدوري المصري في مواجهة صعبة للفريقين.الداخلية يستضيف فاركو باستاد السلام
يستدرج فريق الداخلية نظيره فاركو فى السابعة مساء اليوم، الثلاثاء، باستاد السلام في ختام منافسات الجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدوري المصري في مواجهة مثيرة بين الفريقين.
تنقل قناة أون تايم سبورتس مباريات الدوري المصري ويسبقها ستوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.حصاد الجولة الثانية عشرة من مسابقة الدوري
وشهدت مباريات الجولة 12 من عمر مسابقة دوري Nile، إقامة 7 مباريات فقط، حيث تم تأجيل مباراتين، بسبب المشاركة في البطولات الأفريقية، سواء دوري أبطال أفريقيا أو كأس الكونفدرالية الأفريقية.
وشهدت الجولة 12، 3 انتصارات فقط، بفوز إنبي على المقاولون العرب بهدف نظيف ليتصدر جدول الدوري، بينما فاز بلدية المحلة على مودرن فيوتشر بهدف نظيف، كما فاز الإسماعيلي على سيراميكا بهدفين مقابل هدف.
فيما حسمت نتيجة التعادل سواء السلبي أو الإيجابي، نتيجة 4 مباريات ضمن الجولة 12، حيث تعادل المصري مع الجونة 2-2، وتعادل مع البنك الأهلي 1-1، وتعادل الاتحاد السكندري مع طلائع الجيش 2-2، وأخيراً تعادل زد مع بيراميدز سلبياً بدون أهداف.
وشهدت الجولة 12 تسجيل 15 هدفاً، وتم تأجيل مباراة الأهلي مع الداخلية بسبب انشغال الأحمر بخوض مباراة دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا أمام شباب بلوزداد الجزائري، وتأجيل لقاء الزمالك مع فاركو، لانشغال الأبيض بمواجهة أبو سليم الليبي بالكونفدرالية.
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