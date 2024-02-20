شكرا لقرائتكم خبر عن الداخلية يواجه فاركو فى صراع الهروب من قاع جدول الدوري الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستدرج فريق الداخلية نظيره فاركو فى السابعة مساء اليوم، الثلاثاء، باستاد السلام في ختام منافسات الجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدوري المصري في مواجهة مثيرة بين الفريقين.

وتعادل الداخلية مع سيراميكا بهدف لكل فريق فى آخر ظهور بمسابقة الدوري، فيما خسر فاركو من طلائع الجيش بهدف دون رد فى آخر ظهور بالمسابقة.

ويحتل الداخلية المركز السابع عشر فى جدول ترتيب الدوري برصيد 7 نقاط بعدما خاض 11 مباراة، حقق الفوز في مباراة وتعادل في 4 مواجهات وخسر 6 لقاءات وسجل لاعبيه 4 أهداف وتلقت شباكه 15 هدف فيما يحتل فاركو المركز الأخير بجدول المسابقة برصيد 5 نقاط بعدما لعب 10 مواجهات حقق فوزا وحيدا وتعادل فى مباراتين وخسر 7 لقاءات وسجل لاعبوه 9 أهداف وتلقت شباكه 17.

وطالب عمرو حسن، المدير الفني للداخلية، لاعبيه باستغلال مباراة الليلة لتحقيق ثلاثة نقاط غالية في ظل تقارب المستوى بين الفريقين للهروب من قاع الجدول، وفى المقابل شدد أحمد خطاب المدير الفني لفاركو على لاعبيه أن مباراة الليلة لا تقبل القسمة على اثنين ولابد من الفوز بها ضمن خطة تصحيح مسار الفريق البرتقالى.