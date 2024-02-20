شكرا لقرائتكم خبر عن المصري يخشى مفاجآت بلدية المحلة فى برج العرب الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستضيف المصري البورسعيدى نظيره بلدية المحلة فى السابعة مساء اليوم، الثلاثاء، باستاد برج العرب بالإسكندرية، فى إطار منافسات الجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدوري المصري في مواجهة صعبة للفريقين.

وتعادل المصري البورسعيدى مع الجونة بهدفين لكل فريق في الجولة الأخيرة للمسابقة، فيما فاز بلدية المحلة على مودرن فيوتشر بهدف دون رد في نفس الجولة.

ويحتل المصري البورسعيدى المركز السابع فى جدول ترتيب الدوري برصيد 17 نقطة بعدما لعب 10 مباريات حقق الفوز في 5 مواجهات وتعادل في مباراتين وخسر 3 لقاءات وسجل لاعبيه 13 هدفاً وتلقت شباكه 16، فيما يحتل بلدية المحلة المركز الثانى عشر برصيد 13 نقطة بعدما لعب 11 مباراة، حقق الفوز في 3 مباريات وتعادل في 4 لقاءات وخسر مثلهم وسجل لاعبيه 13 هدفاً وتلقت شباكه 18.

من جانبه شدد على ماهر، المدير الفني للبورسعيدى، على لاعبيه رفضه فكرة نزيف النقاط بعد التعادل بالجولة الأخيرة مطالباً باستعادة العروض القوية والانتصارات للتقدم في سباق مراكز المسابقة وإقتحام المربع الذهبى، في المقابل طالب أحمد عبد الرؤوف المدير الفني لبلدية المحلة لاعبيه باستمرار نغمة الانتصارات للتقدم في سباق مراكز المسابقة.