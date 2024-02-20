شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يبدأ بـ شيكابالا وحراس المرمى فى تجديد العقود والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر مسئولو نادى الزمالك على البدء بالتفاوض مع محمود عبد الرازق شيكابالا، والثنائي محمد صبحى ومحمد عواد حارسى المرمى، لتجديد عقودهم بعد مواجهة أبو سليم الليبى فى الكونفدرالية الأفريقية، ومن المقرر فتح ملف التجديد للاعبى الفريق بعد عودة الفريق من الجزائر، حيث يلتقى مع أبو سليم الليبي فى بطولة الكونفدرالية الأفريقية الأحد المقبل.

ومن المقرر أن يبدأ مسئولو مجلس الزمالك التفاوض مع الثلاثة لاعبين شيكابالا وصبحى وعواد حول تجديد عقودهم بعد العودة من الجزائر مباشرة، تجنبا لدخول أى أطراف فى مفاوضات مع لاعبى الفريق والحصول على توقيعهم قبل 30 يونيو المقبل، حيث تنتهى عقودهم.

وهناك أكثر من لاعب بالزمالك ينتهي عقده مع الفريق بنهاية الموسم الجارى، وهم محمود عبد الرازق شيكابالا، وثنائي حراسة المرمى محمد عواد ومحمد صبحى ، ويوسف أوباما، ومحمد عبدالشافى، ومحمد أشرف روقا بالإضافة إلى محمود علاء.