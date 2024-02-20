بعد التعادل مع الإسماعيلي.. أزمة جديدة تضرب الزمالك قبل السفر للجزائر

محمد اسماعيل - القاهرة - يعاني فريق الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز من أزمة، قبل السفر إلى الجزائر لمواجهة أبو سليم الليبي في بطولة الكونفدرالية الأفريقية بعد إصابة السنغالي إبراهيما نداي لاعب الفريق.

وتقام مباراة الزمالك وأبو سليم الليبي يوم الأحد المقبل في الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة الكونفدرالية الأفريقية.

وتعرض إبراهيما نداي للإصابة خلال المشاركة مع فريقه الزمالك أمس أمام الإسماعيلي في بطولة الدوري المصري الممتاز.

وعلم موقع الخليج 365، أن هناك أزمة حاليا لدى المدير الفني البرتغالي للزمالك، بعدما اعتمد على إشراك السنغالي إبراهيما نداي في مركز الظهير الأيسر في ظل إصابة الثنائي أحمد فتوح ومحمد عبدالشافي.

وأضاف المصدر، إصابة "نداي" أربكت حسابات جوميز قبل مواجهة أبو سليم الليبي، وربما يعتمد على تغيير مركز عمر جابر ومشاركته في مركز الظهير الأيسر أو أحمد إيشو لاعب الوسط، لحين عودة أحمد فتوح للمشاركة في التدريبات في ظل إصابة عبدالشافي بقطع في الرباط الصليبي.

جدير بالذكر أن الزمالك تعادل مع الإسماعيلي بدون أهداف خلال المباراة التي أقيمت بينهما أمس في الجولة الثالثة عشر من بطولة الدوري المصري الممتاز.

اقرأ أيضا:

خروج حسام حسن من المستشفى بعد تعرضه لأزمة صحية