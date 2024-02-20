الامارات | وفاة قاهر منتخب الأرجنتين في كأس العالم 1990

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توفي لاعب وأسطورة بايرن ميونيخ ومنتخب ألمانيا السابق أندرياس بريمه، مسجّل هدف الفوز في مرمى الأرجنتين (1-0) في المباراة النهائية لكأس العالم في كرة القدم 1990 في روما، عن عمر 63 عاماً.

وذكر النادي البافاري، الذي لعب معه بريمه خلال مسيرته الاحترافية في بيان صحافي: «بايرن حزين جداً من الوفاة المفاجئة لأندرياس بريمه. سنُبقي أندرياس بريمه دائما في قلوبنا»، من دون أن يُحدّد سبب الوفاة.

وكتب بريمه تاريخ كرة القدم الألمانية بتسجيله الهدف الحاسم من ركلة جزاء في مرمى الأرجنتين بقيادة دييغو أرماندو مارادونا في المباراة النهائية لكأس العالم على الملعب الأولمبي في روما في الثامن من تموز (يوليو) 1990.

وساهم بريمه في تتويج ألمانيا الغربية باللقب قبل إعادة توحيد البلاد مباشرة ودخل أسطورة كرة القدم الألمانية كهداف حاسم في مباراة نهائية لكأس العالم، كما فعل غيرد مولر عام 1974 في ميونيخ ضد هولندا (2-1)، وماريو غوتسه في مرمى الأرجنتين أيضا (1-0 بعد التمديد) في مونديال 2014 في ريو دي جانيرو.

وسجل بريمه ثمانية أهداف في 86 مباراة خاضها مع «دي مانشافت» بين عامي 1984 و1994.

وبدأ بريمه مسيرته الكروية مع "إتش-إس-في بارمبيك-أوهلينورست، وهو فريق من مدينة هامبورغ، وقضى معظم مسيرته الكروية مع كايزرسلاوترن (1981-1986، ثم 1993-1998)، وفاز معه بكأس ألمانيا في عام 1996، ثم الدوري عام 1998، بعد موسم من صعود النادي إلى الدرجة الأولى.

ولعب بريمه أيضا مع بايرن ميونيخ (1986-1988) حيث فاز معه بلقب الدوري عام 1987، وإنتر ميلان (1988-1992)، وتوج معه بلقب الدوري الإيطالي (1989) وكأس الاتحاد الأوروبي عام 1991.

خاض بريمه بعد اعتزاله اللعب، مسيرة تدريبية قصيرة في كايزرسلاوترن (2000-2002) وأونترهاخينغ (إحدى ضواحي ميونيخ).