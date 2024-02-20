الامارات | بعد نجاح تجربة الزمالك.. الإسماعيلي يدعو الأهلي لزيارته

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وجه فرج عمران، نائب رئيس مجلس إدارة النادي الإسماعيلي المصري، الدعوة لمجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، لزيارة (الدراويش) خلال الفترة القليلة المقبلة، على غرار زيارة مسؤولي القلعة الحمراء للزمالك أمس الاثنين.

وقال عمران في تصريحات لإذاعة (الشباب والرياضة)، اليوم الثلاثاء، إنه يوجه الدعوة لمجلس إدارة الأهلي لزيارة النادي الإسماعيلي، في محاولة لتنقية الأجواء بين جماهير الناديين.

وأضاف "ندعو مجلس إدارة النادي الأهلي لزيارة النادي الإسماعيلي، ونمد يد العون لمسؤولي النادي الأحمر برئاسة محمود الخطيب لتلبية الدعوة".

وأوضح: "لابد أن نصدر جميعا صورة وانطباعا إيجابيا عن الروح الرياضية للعالم. من حق الجمهور تشجيع ناديه ولكن دون تعصب أو توجيه أساءه للمنافس والخصم، سواء في المدرجات أو على وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة".

وتابع: "مستعدون لزيارة النادي الأهلي خلال الفترة المقبلة، وشرف لنا استضافته هنا في الإسماعيلية، ونطلق من هنا مبادرة رياضية تحث على دعوة الأندية الجماهيرية لبعضها، ونأمل أن تسود الروح الرياضية الملاعب".

يذكر أن الإسماعيلي يحتل المركز الرابع عشر في ترتيب الدوري المصري الممتاز حاليا برصيد 12 نقطة، بعد خوضه 12 مباراة، عقب تحقيقه 3 انتصارات و3 تعادلات، فيما نال 6 هزائم.