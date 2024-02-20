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فيديو لـ نيمار يثير الجدل.. هل خدع الهلال السعودي؟

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الشارقة - اميمة ياسر -   

أحدث فيديو تم تداوله على نطاق واسع على منصات التواصل الاجتماعي حالة من الجدل، حيث قال مروجوه إنه للنجم البرازيلي دا سيلفا، مهاجم فريق الهلال السعودي، واليوتيوبر الشهير "سبيد" عاشق .

وانتشر الفيديو من صفحة جماهيرية لسبيد، عبر منصة "إكس"، مصحوبا بتعليق: "احتفال سريع مع نيمار في البرازيل".

واستغل بعض النشطاء هذا التعليق والترويج لكون البرازيلي "خدع" نادي الهلال وتوجه لبلاده بدلا من التوجه لدبي، حيث من المفترض أن يكمل تأهيله بعد عملية الرباط الصليبي.

وزعم البعض الآخر بأن الفيديو في دبي من الأساس، متجاهلا تماما أن الفيديو موضح من البداية أنه في البرازيل.

ووجهت الاتهامات لنيمار بعد ظهوره، كما زعموا، وهو يتراقص على إصابته بقوة دون مراعاة لخطورتها وهو ما من شأنه أن يؤخر عودته للملاعب، في موقف "لا مبالاة" منه.

ووفقا لقناة "روسيا اليوم"، فقد انساق بعض من جمهور الهلال وراء الفيديو وهاجم لاعبه، لكن بالبحث حول القصة، تبين أن نيمار بالفعل موجود في دبي منذ مساء الأحد، حيث نشر عبر خاصية "ستوري" على حسابه في "إنستجرام" صورة فور وصوله للمدينة الإماراتية.

وعن الشخص الموجود في الفيديو مع سبيد، فبالتدقيق في يده الخالية من "الوشوم" يتبين أنه "شبيه" نجم الهلال، الذي أثار الجدل في عدة مناسبات مؤخرا نظرا للشبه الكبير بينهما، أما يد نيمار فتملأها الوشوم.

يشار إلى أن نيمار كان قد أصيب في أكتوبر الماضي بقطع في الرباط الصليبي للركبة خلال مواجهة البرازيل أمام أوروجواي في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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