اخبار الرياضه

صلاح يغيب 3 مباريات عن ليفربول بسبب تجدد الإصابة

0 نشر
0 تبليغ

ياسر رشاد - القاهرة - تجددت إصابة النجم الدولي المصري محمد صلاح جناح وعليه سيغيب من جديد عن المشاركة مع الريدز.

كان صلاح تعرض لإصابة في العضلة الضمة خلال مشاركته مع منتخب مصر أمام غانا في أمم أفريقيا ليغيب عن باقي المباريات، قبل أن يودع الفراعنة البطولة من دور الستة عشر أمام الكونغو الديمقراطية بركلات الترجيح.

عاد محمد صلاح للمشاركة في مباراة برينتفورد في بعد غياب، ولعب كبديل لينجح في تسجيل هدف وصناعة آخر، لكن يبدو أن سيغيب مجددا بسبب الإصابة.

قال أحمد شوبير خلال تصريحات إذاعية أن إصابة محمد صلاح تجددت من آخرى، ومن المقرر أن يعود من جديد يوم 2 مارس المقبل، ليغيب عن 3 مباريات للريدز أمام لوتون تاون، وتشيلسي وساوثهامبتون.

شوبير لصلاح: لا تحتاج لإثبات شئ

وتابع أن محمد صلاح سيواصل تأهيله في الفترة الحالية، بعد تعجله في العودة إلى الملاعب مضيفا: أقول له انت لا تحتاج لإثبات شئ، وأنت أحد الاساطير.

الكلمات الدلائليه
محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا