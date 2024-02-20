7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء الكثير من الأخبار والأحداث الرياضية الهامة، على رأسها تعرض حسام حسن المدير الفنى للمنتخب إلى وعكة صحية و نقله الى المستشفى، انتعاش خزينة الاهلى بـ 350 الف دولار، بالاضافة إلى تجدد اصابة محمد صلاح
كاف يُنعش خزينة الأهلي بـ350 ألف دولار من مكافأة الدوري الأفريقي
وجه فرج عمران نائب رئيس مجلس إدارة النادى الإسماعيلى الدعوة إلى مجلس إدارة نادى الأهلى لزيارة الدراويش خلال الفترة القليلة المقبلة، على غرار زيادة مسئولى الأهلى للزمالك أمس الاثنين.
بعد إصابة نداى.. جوميز يوظف هذا اللاعب فى جبهة الزمالك اليسرى أمام أبو سليم
استقر البرتغالى جوزيه جوميز المدير الفني للزمالك على توظيف عمر جابر لاعب الفريق في الجبهة اليسرى للقلعة البيضاء في مباراة أبو سليم الليبى المقرر لها يوم الأحد المقبل باستاد "19 مايو 1956" بمدينة عنابة الجزائرية ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية.
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