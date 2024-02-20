7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء الكثير من الأخبار والأحداث الرياضية الهامة، على رأسها تعرض حسام حسن المدير الفنى للمنتخب إلى وعكة صحية و نقله الى المستشفى، انتعاش خزينة الاهلى بـ 350 الف دولار، بالاضافة إلى تجدد اصابة محمد صلاح

كاف يُنعش خزينة الأهلي بـ350 ألف دولار من مكافأة الدوري الأفريقي

انتعشت خزينة النادي الأهلي، خلال الأيام القليلة الماضية، بمبلغ 350 ألف دولار من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، تمثل القسط الثاني من مكافأة المشاركة فى النسخة الأولى من بطولة الدوري الأفريقي لكرة القدم التى توّج بها نادي صن داونز والذي أطاح بالأهلي من نصف نهائي البطولة فى نوفمبر الماضي.

تأكد غياب الثلاثى "مروان محسن، محمد فاروق، وأحمد رفعت" عن بعثة مودرن فيوتشر التي من المقرر أن تطير إلى جنوب أفريقيا غداً، الأربعاء، لمواجهة سوبر سبورت في الكونفدرالية الأفريقية.

وجه فرج عمران نائب رئيس مجلس إدارة النادى الإسماعيلى الدعوة إلى مجلس إدارة نادى الأهلى لزيارة الدراويش خلال الفترة القليلة المقبلة، على غرار زيادة مسئولى الأهلى للزمالك أمس الاثنين.

تقدم نادي غزل المحلة صباح اليوم الثلاثاء، بشكوى رسمية للاتحاد المصري لكرة القدم ضد الحكم محمود حسين - حكم مباراة الفريق أمام وادي دجلة، بعد إجماع أراء خبراء التحكيم أن الحكم تغاضى عن احتساب ركلتي جزاء واضحتين للفريق، الأمر الذي أثر بشكل حاسم على نتيجة المباراة.

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