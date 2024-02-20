كوليس جلسة جوميز مع عبدالله السعيد عقب مباراة الزمالك والإسماعيلي

ياسر رشاد - القاهرة - كشف مصدر بنادي الزمالك كواليس جلسة البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء، مع عبدالله السعيد الوافد الجديد للأبيض، عقب مباراة الإسماعيلي التي جمعت الفريقين أمس الاثنين بالدوري المصري.

وحسم التعادل السلبي المباراة التي جمعت بين فريقي الزمالك والإسماعيلي، على ملعب الإسماعيلية، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

واتسمت مباراة الزمالك والإسماعيلي بالهدوء في أغلب شوطي المباراة، باستثناء بعض الفرص التي أتيحت للفريقين على فترات خلال المباراة، وشهدت مشاركة عبدالله السعيد بشكل أساسي، طوال أحداث اللقاء.

وصرح مصدر مسؤول داخل الزمالك، أن جوزيه جوميز أشاد بأداء عبدالله السعيد خلال مباراة الإسماعيلي، مضيفا أنه لعب بشكل جيد وقدم المطلوب منه في المباراة.

وأكمل المصدر أن جوميز تحدث مع عبدالله السعيد بشكل مطول عقب المباراة مشيدًا بما قدمه في أولى مبارياته مع الأبيض، مؤكدا أن اللقاء الأول لا يعد المعيار للحكم على اللاعب، خاصة في أجواء المباراة على ملعب الإسماعيلي وسوء أرضيته.

وتابع جوميز أن الصلابة الدفاعية التي لعب بها فريق الإسماعيلي أثرت عليه في بعض الكرات خلال شوطي المباراة، ولولا سوء أرضية الملعب لتغيرت النتيجة لصالح الزمالك في بعض الكرات الخطيرة.

ولعب عبد الله السعيد أولى مبارياته مع الزمالك أمام الإسماعيلي أمس بشكل أساسي، حيث لمس الكورة 64 مرة، ومرر 54 تمريرة بواقع 49 صحيحة، ولعب عرضية واحدة غير صحيحة، بالإضافة إلى تقديم 8 تمريرات طولية، منهما 6 صحيحة.

ترتيب الزمالك والإسماعيلي بجدول الدوري

بتلك النتيجة رفع الزمالك رصيده إلى 12 نقطة، في المركز الثالث عشر في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، حيث لعب الأبيض 9 مباريات، فاز في 3 لقاءات وتعادل في مثلهما وخسر في ثلاثة لقاءات.

بينما رفع الإسماعيلي رصيده إلى 12 نقطة في المركز الرابع عشر في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، حيث لعب الدراويش 12 مباراة، فاز في 3 مباريات، وتعادل في مثلهما، بينما تلقى الخسارة في 6 مباريات.

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