موقف مصطفى شلبي من المشاركة في مباراة الزمالك ضد أبو سليم

كشفت تقارير صحفية اليوم الثلاثاء، عن موقف مصطفى شلبي نجم الزمالك من المشاركة في مواجهة أبو سليم الليبي القادمة، بـ الكونفدرالية.

يستعد الزمالك لمواجهة أبو سليم الليبي، في المباراة التي تجمعهما بالجولة الخامسة من دور مجموعات الكونفدرالية الإفريقية.

وكان مصطفى شلبي، قد غاب عن المشاركة في مباراة الزمالك والإسماعيلي بـ الدوري المصري، بسبب الإصابة.

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وأكدت التقارير، على جاهزية مصطفى شلبي بنسبة 100% ، ومنح الجهاز الطبي بالزمالك، الضوء الأخضر، للمدرب البرتغالي جوزيه جوميز، لمشاركة اللاعب في المباراة القادمة.

بينما يفقد الزمالك الثنائي عبد الله السعيد وناصر ماهر، بسبب المشاركة مع بيراميدز وفيوتشر قارياً قبل الانتقال إلى القلعة البيضاء في يناير.

ومن المقرر أن تقام مباراة الزمالك ضد أبو سليم، يوم الأحد الموافق 25 فبراير الجاري، على استاد 19 مايو بمدينة عنابة الجزائرية.

الجدير بالذكر، أن الـزمالك ضم 10 صفقات جديدة خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، على رأسهم عبدالله السعيد وناصر ماهر.