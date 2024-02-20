كلوب يعلن غياب نجم ليفربول لعدة أشهر

أعلن الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول، غياب نجم الريدز لعدة أشهر، من خلال تصريحاته قبل مواجهة لوتون تاون في الدوري الإنجليزي.

يواصل فريق ليفربول تحضيراته، لمواجهة لوتون تاون، في اللقاء المرتقب بينهما بإحدى منافسات الدوري الإنجلزي الممتاز بهذا الموسم.

وتحدث كلوب على أخر تطورات مصابين ليفربول، في المؤتمر الصحفي قبل مباراة لوتون تاون، مؤكداً على فقدان نجم في الفترة المقبلة.

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وقال كلوب: جوتا تعرض لإصابة بالركبة ومستبعد عن المباريات لمدة عدة أشهر، أما أليسون فتعرض لإصابة عضلية ولم تحدد مدة غيابه بعد.

وتابع: جونز تعرض لإصابة بالأربطة والعظم، وسوبوسلاي وأرنولد في طريقهما للعودة، لكن سيغيب الثلاثي عن مواجهة لوتون تاون المقبلة.

وأختتم: “بقية اللاعبين يعانون من مشاكل عضلية طفيفة، ونحن نتابع يوم بيوم، على رأسهم محمد صلاح.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة ليفربول أمام لوتون تاون، يوم الأربعاء الموافق 21 فبراير الجاري، في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة.