الزمالك يحسم أولى صفقاته الصيفية

حسم نادي الزمالك برئاسة حسن لبيب، أولى صفقاته الصيفية، في إطار خطة دعم وتعزيز صفوف الفريق من أجل مواصلة المنافسة على البطولات في الفترة القادمة.

يواصل مجلس إدارة الزمالك، العمل على ضم صفقات قوية منذ الميركاتو الشتوي الماضي، خاصة بعد إنتهاء فترة إيقاف القيد التي عانى منها كثيراً في الآوان الأخيرة.

وتمكن مسؤولو الزمالك من إبرام 10 صفقات من العيار الثقيل في فترة الانتقالات الشتوية الماضية، على رأسهم عبدالله السعيد وناصر ماهر.

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ولكن، فشلت عدة صفقات أخرى، بعد الوصول فيها لمرحلة متقدمة من المفاوضات، أبرزهم صفقة الدولي السوري محمود الأسود، لاعب فريق الكرامة.

وعلم “كورة 365″، أن إدارة القلعة البيضاء استكملت مفاوضات ضم محمود الأسود، لتصبح أولى صفقات الزمالك الصيفية.

وأشارت التقارير إلى أن مسؤولي الأبيض توصلوا لاتفاق نهائي بالفعل من أجل ضم النجم السوري، في فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

ويستعد الزمـالك لاستكمال مشواره في الكونفدرالية الإفريقية بهذا الموسم 2023-2024، بمواجهة أبو سليم الليبي، في الجولة الخامسة من دور المجموعات.

ومن المقرر أن تقام مباراة الزمالك ضد أبو سليم، يوم الأحد المقبل ، على استاد 19 مايو بمدينة عنابة الجزائرية.