الظهور الأول لـ حسام حسن بعد تعرضه لوعكة صحية

تواجد حسام حسن المدير الفني لـ منتخب مصر، في مباراة سيراميكا كليوباترا ضد نظيره الجونة والتي جمعت الفريقين اليوم الثلاثاء ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

وتولى حسام حسن القيادة الفنية لمنتخب مصر خلفًا لـ البرتغالي روي فيتوريا المدرب السابق، بعدما تمت إقالته عقب الاخفاق في بطولة كأس أمم أفريقيا كوت ديفوار 2020.

ويعد ظهور حسام حسن في مباراة سيراميكا كليوباترا ضد الجونة اليوم الأول له بعدما تعرض لوعكة صحية خلال الساعات القليلة الماضية.

اقرأ أيضا.. موقف مصطفى شلبي من المشاركة في مباراة الزمالك ضد أبو سليم

وتعرض حسام حسن لوعكة صحية أمس عقب مباراة الزمالك والإسماعيلي بالأمس، ونقل على إثرها إلى المستشفى.

وعانى حسام حسن من إجهاد شديد بسبب بدء العمل مبكراً من خلال اجتماعه بالجهاز المعاون في اتحاد الكرة لعدة ساعات، ومن ثم السفر إلى مدينة الإسماعيلية لحضور مواجهة الإسماعيلي ضد الزمالك.

وكشفت الفحوصات الطبية عن معاناة حسام حسن من حساسية شديدة وتسمم في المعدة نتيجة وجبة تناولها في طريق عودته إلى القاهرة، ومكث على أجهزة التنفس لمدة 4 ساعات.