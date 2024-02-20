"بعد الخروج من المستشفى".. حسام حسن يحضر مباراة سيراميكا والجونة

محمد اسماعيل - القاهرة - حضر حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر وإبراهيم حسن مدير منتخب مصر مباراة سيراميكا والجونة التي تقام حاليا، ضمن مواجهات الجولة 13 للدوري الممتاز.

وجاء حضور حسام حسن للمباراة، رغم تعرضه لوعكة صحية، فجر اليوم، ودخوله للمستشفى لإسعافه من حالة التسمم، بعد حضوره لمباراة الزمالك والإسماعيلي أمس في بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويعمل الجهاز الفني للمنتخب الوطني، على حضور مباريات الدوري المصري باستمرار، لمتابعة اللاعبين، قبل المعسكر المقبل للمشاركة في البطولة الودية بالإمارات.

ويضم جهاز منتخب مصر كلا من حسام حسن مديرا فنيا وإبراهيم حسن مدير المنتخب وطارق سليمان مدرب عام ومحمد عبد الواحد مدرب وسعفان الصغير مدرب حراس ووليد بدر مدير إداري.

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