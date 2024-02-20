حسام أشرف يقود هجوم بلدية المحلة لمواجهة المصري في الدوري الممتاز

محمد اسماعيل - القاهرة - يلاقي بلدية المحلة نظيره المصري، اليوم الثلاثاء، ضمن مباريات الجولة 13 من الدوري المصري الممتاز، في تمام الساعة السابعة مساء على استاد برج العرب.

وأعلن أحمد عبد الرؤوف المدير الفني لفريق بلدية المحلة تشكيل مباراة المصري البورسعيدي في الجولة الثالثة عشر.

وجاء التشكيل الرسمي للبلدية كالتالي:

حراسة المرمى : محمود ماهر.

خط الدفاع : محمد رجب - إسلام المزين - علاء مارسيلو - إسلام مرزوق.

خط الوسط : محمد أميسي - يوسف حسن - كريم ممدوح- أحمد كهربا.

خط الهجوم : اينوك ينجامين - حسام أشرف.

ويتواجد على دكة البدلاء

أحمد حسين - هشام حافظ - محمد صابر - محمد النهيري - محمد صابر - عبدالله جمعه - محمد عادل امو - ماجد هاني - إيمانويل.

ويحتل البلدية المركز الـ 12 بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 13 نقطة من 11 مباراة.

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