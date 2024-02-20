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جريزمان على رأس تشكيل أتلتيكو مدريد أمام إنتر ميلان

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ياسر رشاد - القاهرة - أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي أتلتيكو مدريد بقيادة المدرب الأرجنتيني دييجو سيميوني، عن تشكيل مباراة إنتر ميلان، ضمن منافسات دور الستة عشر من بطولة لهذا الموسم.


ويقود الدولي الفرنسي أنطوان جريزمان تشكيل الروخيبلانكوس أمام الإنتر، في المباراة التي يتوقعها عشاق كرة القدم الأوروبية أن تكون مثيرة وحماسية.

تشكيل أتلتيكو مدريد أمام إنتر ميلان

حراسة المرمى: أوبلاك.

الدفاع: فيتسل، خيمينيز، 
هيرموسو، مولينا.

الوسط: دي باول، كوكي، ساؤول، لينو يورينتي.

الهجوم: جريزمان
 

ومن المقرر انطلاق مواجهة إنتر ميلان أمام أتلتيكو مدريد في العاشرة من مساء الليلة بتوقيت القاهرة، والحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة.

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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