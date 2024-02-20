هالاند يقود تشكيل مانشستر سيتي أمام برينتفورد

ياسر رشاد - القاهرة - كشف الجهاز الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي عن تشكيل مواجهة برينتفورد الرسمي، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز لهذا الموسم 2023/2024.



يأتي مانشستر سيتي في المركز الثالث بترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 53 نقطة، بينما يحل برينتفورد في المركز الرابع عشر برصرد 25نقطة.

تشكيل مانشستر سيتي أمام برينتفورد

حراسة المرمى: إيدرسون.

خط الدفاع: كايل ووكر، جون ستونز، روبن دياز، أكانجي.

خط الوسط: رودري.

خط الوسط الهجومي: فيل فودين، جوليان ألفاريز، أوسكار بوب، برناردو سيلفا.

خط الهجوم: هالاند.

ويرغب بيب جوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي في تحقيق الفوز على نظيره برينتفورد من أجل الانفراد بالمركز الثاني، حيث يأتي آرسنال في وصافة الترتيب برصيد 55 نقطة، بينما يتصدر ليفربول البريميرليج برصيد 57 نقطة.