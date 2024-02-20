المصري البورسعيدي يضرب بلدية المحلة بثلاثية في الدوري المصري

ياسر رشاد - القاهرة - حقق فريق المصري البورسعيدي بقيادة مدربه علي ماهر فوزا كبيرا علي نظيره بلدية المحلة بنتيجة 3_0، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء ضمن منافسات الجولة ال13 من الدوري المصري.

وسجل أهداف المصري كل من سمير فكري في الدقيقة 14 من عمر الشوط الأول للمباراة، ثم عزز عمر السعداوي الهدف الثاني في الدقيقة 34، واخير سجل المهاجم التونسي فخر الدين بن يوسف الهدف الثالث في الدقيقة 87 من عمر المباراة.

بهذا الفوز ارتفع رصيد المصري للمركز الرابع بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 20 نقطة جمعهما من 11 مباراة، حيث فاز في 6 وتعادل في مباراتين وخسر 3 مباريات.



وبدأ المصري المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمي: محمود جاد .

خط الدفاع: كريم العراقي وأحمد منصور وباهر المحمدي وعمرو السعداوي.

خط الوسط: حسين السيد ومحمود حماده ومعتز زدام.

خط الهجوم: سمير فكري وليستويل ومحمد الشامي.