حقيقة مفاوضات الاهلي مع نجم الزمالك

كشفت مصدر داخل النادي الاهلي، عن حقيقة دخول مسؤولو الأحمر مع مفاوضات مع الزمالك، من أجل ضم نجم الأبيض خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

عادت العلاقات الطيبة بين إدارة الاهلي برئاسة محمود الخطيب، ومجلس الزمالك الجديد برئاسة حسين لبيب، خاصة بعد زيارة وفد الأحمر للقلعة البيضاء.

ترددت أنباء في الساعات الماضية، بأن الاهلي، دخل في مفاوضات من أجل ضم محمد صبحي حارس مرمى الزمالك الذي ينتهي عقده بنهاية الموسم الحالي.

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وأكد المصدر على أن العلاقات باتت طيبية بين إدارتين قطبي الكرة المصرية، ولكن كل ما يتردد بشأن ضم محمد صبحي ليس له أي أساس من الصحة.

ويستعد الاهلي في الوقت الحالي لمواجهة ميدياما الغاني، في المباراة المقرر خوضها يوم الجمعة المقبل، في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت القاهرة.

واصطدم الأحمر مع الفريق الغاني، في إطار منافسات الجولة الخامسة من دور مجموعات دوري أبطال أفريقيا.