اختتمت مباريات الجولة 13 من مسابقة الدوري المصري اليوم الثلاثاء الموافق 20 فبراير، والتي انتهت بفوز المصري على نظيره بلدية المحلة بثلاثية نظيفة.

وفاز فريق المصري البورسعيدي نظيره بلدية المحلة بثلاثة أهداف دون رد، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء على ملعب استاد الجيش ببرج العرب، بدوري نايل.

كما سيطر التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق على مباراة فريقي الداخلية وفاركو التي أقيمت مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب استاد السلام.

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وتعادل فريق الداخلية مع نظيره سيراميكا كليوباتر بهدف لكل فريق في الجولة 13 من مسابقة الدوري المصري.

وتعادل فريق الزمالك أمس أمام نظيره الإسماعيلي على ملعب الإسماعيلية سلبيًا دون أهداف.

ترتيب الدوري المصري بعد نهاية الجولة 13

1-إنبي 23 نقطة

2- زد 21.

3- بيراميدز 21.

4- المصري البورسعيدي 20.

5- الاتحاد السكندري 19.

6- طلائع الجيش 18.

7- سموحة 18.

8- الجونة 15.

9- سيراميكا كليوباترا 15.

10- الأهلي 14.

11- مودرن فيوتشر 14.

12- بلدية المحلة 13.

13- الزمالك 12.

14- الإسماعيلي 12

15- البنك الاهلي 11.

16- المقاولون العرب 8.

17- الداخلية 8.

18- فاركو 6 نقاط.