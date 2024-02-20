"ثلاثية نظيفة".. المصري يفوز على بلدية المحلة في الدوري الممتاز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

انتهت مباراة المصري وبلدية المحلة التي أقيمت اليوم الثلاثاء، ضمن مواجهات الجولة 13 من الدوري المصري الممتاز.

نتيجة مباراة المصري وبلدية المحلة

فاز المصري على البلدية بنتيجة 3-0 بملعب برج العرب.

سجل هدف المصري الأول، سمير فكري في الدقيقة 14.

سجل هدف المصري الثاني، عمرو السعداوي في الدقيقة 34.

سجل هدف المصري الثالث، فخر الدين بن يوسف في الدقيقة 87.

ورفع الفريق البورسعيدي رصيده إلى 20 نقطة في المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري المصري، بينما احتل البلدية المركز الـ 12 برصيد 13 نقطة.

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