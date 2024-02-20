"انتصار وتعادلين".. نتائج اليوم بالدوري المصري الممتاز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد

انتهت منذ قليل مباريات اليوم الثاني، من الجولة ال13 ببطولة الدوري المصري الممتاز "دوري نايل"، والذي شهد إقامة ثلاثة مباريات، الأولى جمعت بين فريقي الجونة وسيراميكا كيلوباترا، والثانية بين المصري وبلدية المحلة، والمباراة الثالثة والأخيرة بين الداخلية وفاركو.

وحسم التعادل الإيجابي بهدف لمثله مباراة الجونة وسيراميكا كليوباترا، في اللقاء الذي جمع بينهما في تمام الساعة الرابعة عصر اليوم.

وتمكن المصري البورسعيدي من تحقيق فوزاً كبيراً على حساب بلدية المحلة، بنتيجة ثلاثة أهداف دون مقابل، في اللقاء الذي أقيم في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة.

وحضر التعادل الإيجابي بهدف لمثله، في المباراة الثالثة والأخيرة ضمن مباريات اليوم الثاني بالجولة ال 13 من الدوري المصري الممتاز، والتي جمعت بين فريقي الداخلية وفاركو.