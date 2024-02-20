جدول ترتيب الدوري المصري بعد انتهاء مباريات اليوم



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد

انتهت منذ قليل مباريات اليوم الثاني من الجولة رقم 13 بالدوري المصري الممتاز، والتي شهدت إقامة ثلاث مباريات.

وتمكن المصري البورسعيدي من تحقيق فوزاً كبيراً على حساب بلدية المحلة، بنتيجة ثلاثة أهداف دون مقابل، ليرفع رصيده إلى النقطة رقم 20 بالدوري المصري الممتاز ليحتل المركز الرابع بجدول الترتيب.

وحسم التعادل الإيجابي بهدف لمثله مباراتي، الداخلية أمام فاركو، وبنفس النتيجة، انتهى لقاء سيراميكا كليوباترا والجونة.

وكان التعادل السلبي حسم المباراة الافتتاحية للجولة الـ13 بالدوري المصري الممتاز، والذي جمعت بين الإسماعيلي والزمالك مساء أمس الإثنين.

وجاء جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز بعد انتهاء مباريات اليوم كالتالي:

1-إنبي برصيد 23 نقطة.

2- زد برصيد 21 نقطة.

3- بيراميدز برصيد 21 نقطة.

4- المصري برصيد 20 نقطة.

5- الاتحاد السكندري برصيد 19 نقطة.

6-طلائع الجيش برصيد 18 نقطة.

7- سموحة برصيد 18 نقطة.

8- سيراميكا كليوباترا برصيد 15 نقطة.

9- الجونة برصيد 15 نقطة.

10- الأهلي برصيد 14 نقطة.

11- مودرن فيوتشر برصيد 14 نقطة.

12- بلدية المحلة برصيد 13 نقطة.

13- الزمالك برصيد 12 نقطة.

14- الإسماعيلي برصيد 12 نقطة.

15- البنك الأهلي برصيد 11 نقطة.

16- المقاولون برصيد 8 نقاط.

17- الداخلية برصيد 8 نقاط.

18- فاركو برصيد 6 نقاط.

وتأجلت مباراة الأهلي وطلائع الجيش في هذه الجولة، بسبب انشغال الأحمر بخوض مباريات بدوري أبطال أفريقيا.