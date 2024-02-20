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المصري يكتسح البلدية بثلاثية نظيفة ويدخل المربع الذهبي في بطولة الدوري

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القاهرة - سامية سيد - نجح فريق المصري البورسعيدي في الفوز علي نظيره بلدية المحلة بثلاثية نظيفة ، في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن مباريات الجولة 13 من الممتاز، على استاد برج العرب.

 

أحرز الهدف الأول سمير فكري في الدقيقة 14 ، فيما أحرز الهدف الثاني عمرو السعداوي في الدقيقة 34 ، وقبل نهاية المباراة سجل فخر الدين يوسف الهدف الثالث للفريق البورسعيدي.

 

وبهذه النتيجة ، وصل المصري البورسعيدى إلي المركز الرابع فى جدول ترتيب الدوري برصيد 20 نقطة ، فيما استمر بلدية المحلة في المركز الثانى عشر برصيد 13 نقطة .

 

 

وجاء تشكيل بلدية المحلة كالتالي ..

 

وجاء التشكيل الرسمي للبلدية كالتالي:

 

حراسة المرمى : محمود ماهر.

 

خط الدفاع : محمد رجب - إسلام المزين - علاء مارسيلو - إسلام مرزوق.

 

خط الوسط : محمد أميسي - يوسف حسن - كريم ممدوح- أحمد كهربا.

 

خط الهجوم : اينوك ينجامين - حسام أشرف.

 

ويتواجد على دكة البدلاء

 

أحمد حسين - هشام حافظ - محمد صابر - محمد النهيري - محمد صابر - عبدالله جمعه - محمد عادل امو - ماجد هاني - إيمانويل.

 

وجاء تشكيل المصري البورسعيدي على النحو التالى  :  محمود جاد لحراسة المرمى ، كريم العراقى ، باهر المحمدى ، أحمد أيمن منصور  ، حسين السيد ،  محمود حمادة ، معتز زدام ، ليستويل امانكونا ،  سمير فكرى ، عمرو سعداوى ، محمد الشامى .

 

 

 

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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