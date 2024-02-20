شكرا لقرائتكم خبر عن المصري يكتسح البلدية بثلاثية نظيفة ويدخل المربع الذهبي في بطولة الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح فريق المصري البورسعيدي في الفوز علي نظيره بلدية المحلة بثلاثية نظيفة ، في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن مباريات الجولة 13 من الدوري المصري الممتاز، على استاد برج العرب.

أحرز الهدف الأول سمير فكري في الدقيقة 14 ، فيما أحرز الهدف الثاني عمرو السعداوي في الدقيقة 34 ، وقبل نهاية المباراة سجل فخر الدين يوسف الهدف الثالث للفريق البورسعيدي.

وبهذه النتيجة ، وصل المصري البورسعيدى إلي المركز الرابع فى جدول ترتيب الدوري برصيد 20 نقطة ، فيما استمر بلدية المحلة في المركز الثانى عشر برصيد 13 نقطة .

وجاء تشكيل بلدية المحلة كالتالي ..

وجاء التشكيل الرسمي للبلدية كالتالي:

حراسة المرمى : محمود ماهر.

خط الدفاع : محمد رجب - إسلام المزين - علاء مارسيلو - إسلام مرزوق.

خط الوسط : محمد أميسي - يوسف حسن - كريم ممدوح- أحمد كهربا.

خط الهجوم : اينوك ينجامين - حسام أشرف.

ويتواجد على دكة البدلاء

أحمد حسين - هشام حافظ - محمد صابر - محمد النهيري - محمد صابر - عبدالله جمعه - محمد عادل امو - ماجد هاني - إيمانويل.