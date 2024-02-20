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"نقطة لكل فريق".. الداخلية يتعادل مع فاركو فى قمة قاع جدول الدورى

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القاهرة - سامية سيد - تعادل فريق الداخلية مع نظيره فاركو، بنتيجة 1 / 1 فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الثلاثاء، على استاد السلام في ختام منافسات الجولة الثالثة عشرة لمسابقة .

سجل هدف تقدم فاركو فى الدقيقة 45 وليد فراج، وتعادل للداخلية ألان كيامبادي فى الدقيقة 61.

بهذه النتيجة يتسمر الداخلية فى المركز السابع عشر فى جدول ترتيب الدوري برصيد 8 نقاط بعدما خاض 12 مباراة، حقق الفوز في مباراة وتعادل في 5 مواجهات وخسر 6 لقاءات وسجل لاعبيه 5 أهداف وتلقت شباكه 16 هدف.

فيما يحتل فاركو المركز الأخير بجدول المسابقة برصيد 6 نقاط بعدما لعب 11 مباراة حقق فوزا وحيدا وتعادل فى 3 وخسر 7 لقاءات وسجل لاعبوه 10 أهداف وتلقت شباكه 18.

 

 

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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