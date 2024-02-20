شكرا لقرائتكم خبر عن "نقطة لكل فريق".. الداخلية يتعادل مع فاركو فى قمة قاع جدول الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعادل فريق الداخلية مع نظيره فاركو، بنتيجة 1 / 1 فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الثلاثاء، على استاد السلام في ختام منافسات الجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدوري المصري.

سجل هدف تقدم فاركو فى الدقيقة 45 وليد فراج، وتعادل للداخلية ألان كيامبادي فى الدقيقة 61.

بهذه النتيجة يتسمر الداخلية فى المركز السابع عشر فى جدول ترتيب الدوري برصيد 8 نقاط بعدما خاض 12 مباراة، حقق الفوز في مباراة وتعادل في 5 مواجهات وخسر 6 لقاءات وسجل لاعبيه 5 أهداف وتلقت شباكه 16 هدف.

فيما يحتل فاركو المركز الأخير بجدول المسابقة برصيد 6 نقاط بعدما لعب 11 مباراة حقق فوزا وحيدا وتعادل فى 3 وخسر 7 لقاءات وسجل لاعبوه 10 أهداف وتلقت شباكه 18.